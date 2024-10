Dirigente do Grêmio pede desculpas a Textor, do Botafogo

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, e Jhon Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, trocaram algumas farpas pelas redes sociais após o empate sem gols entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro no último sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília.

O dirigente tricolor tripudiou do relatório da “Good Game”, encomendado pelo empresário norte-americano para apontar indícios de fraude no Campeonato Brasileiro de 2023. Textor, por sua vez, respondeu nos comentários com ironia.

Agora, Brum, por meio de uma postagem da “TNT Sports”, pediu desculpas ao empresário americano nos comentários. Além disso, disse que concorda com ele em questões de arbitragem no Brasil e também de erros no confronto entre as equipes. Confira abaixo.

Resposta de Brum, do Grêmio a Textor

“Senhor Textor, Agradeço-lhe por sua gentil mensagem e, desde logo, devo concordar, em grande parte, com suas observações. A arbitragem brasileira tem cometido erros graves, que têm impactado na definição dos campeonatos.

Apenas exemplificando, em 2023, o Grêmio foi tremendamente prejudicado pela não marcação de um pênalti claríssimo, aos 45 min do segundo tempo, contra o Corinthians, em um jogo que terminou em 4 a 4. Se tivéssemos vencido aquele jogo, teríamos obtido os pontos necessários para nos sagrarmos campeões brasileiros daquele ano. Porém, tivemos de amargar o vice-campeonato, o que até hoje não aceitamos.

Essa sucessão de erros – concordo novamente com o senhor, talvez não intencionais – exige que apontemos nossa indignação, quer seja para a defesa do trabalho inequivocamente honesto de nossos atletas e comissão técnica, quer seja como exercício de representação de nossos sócios e de nossa torcida, que têm sua voz na pessoa de seus dirigentes.

Também concordo que tivemos erros graves de arbitragem em nosso último confronto. Não, porém, na perspectiva que o senhor aponta. Mas sobre isso já me manifestei. E ao fazê-lo, além de cumprir minha função, entendo que, ao contrário de me colocar em oposição, aderi à sua preocupação e a seu trabalho de denunciar esses erros impactantes.

Caso não tenha sido assim percebido, escuso-me, neste ponto, por havê-lo mencionado expressamente. E gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Botafogo pela compreensão sobre a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul neste ano e pela ação solidária que teve com o Grêmio, em momento tão difícil pelo qual passamos e cujas consequências seguimos experimentando. Saudações tricolores.“, respondeu Brum a Textor.

