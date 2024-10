Inter anuncia venda de Igor Gomes para clube dos Emirados Árabes

O Inter anunciou nesta segunda-feira (30) a venda do zagueiro Igor Gomes ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Dessa forma, o defensor já ficou fora dos relacionados do técnico Roger Machado no último domingo, quando o Colorado bateu o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

O clube gaúcho não divulgou os valores da negociação. No entanto, segundo o “ge”, Igor Gomes foi vendido por US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual). Contudo, o Colorado ficará com US$ 4,5 milhões (R$ 24,4 milhões). O negócio foi selado no último dia da janela de transferências nos Emirados Árabes.

“O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Shabab Al Ahli Club, de Dubai, para a venda em definitivo do atleta Igor Gomes. O jogador vestiu a camisa colorada em 63 oportunidades, marcando três gols e fornecendo uma assistência. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira”, agradeceu o Inter em comunicado.

Há um mês, Igor Gomes renovou contrato até o fim de 2026. O zagueiro estava no clube desde agosto de 2022, quando passou pela base do Barcelona.

Agora, o técnico Roger Machado terá que quebrar a cabeça para montar a defesa para as próximas partidas. Afinal, sem Igor Gomes, o treinador conta apenas com Vitão e Clayton, que fez sua estreia na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória. Mercado e Rogel estão lesionados, sendo que o argentino só volta a atuar em meados de 2025.

