Polícia aponta falta de evidências em caso de auxiliar do Grêmio

O auxiliar do Grêmio, Alexandre Mendes, não foi indiciado no inquérito policial que investigou suposta violência doméstica contra uma ex-companheira. De acordo com o relatório da delegada Fernanda Campos Hablich, da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, não há elementos que comprovem agressões psicológicas ou físicas.

Agora, o Ministério Público tem prazo de 10 dias para se pronunciar sobre a decisão da polícia. O MP pode concordar, solicitar mais investigações ou denunciar Mendes pelo crime que entender.

O portal GZH, do Grupo RBS, teve acesso ao Boletim de Ocorrência registrado pela mulher na polícia. No documento, a vítima relatou ter sofrido agressão física e psicológica e que Alexandre Mendes era seu companheiro.

Segundo a invstigação, as imagens não dão a certeza de que as marcas no corpo da mulher são por agressões. A suposta vítima teria passado por procedimento estético, o que pode ter gerado as lesões, conforme um dos argumentos do auxiliar técnico do Grêmio. Ela não fez exame de corpo de delito, segundo o relatório da 2ª Deam.

A polícia, aliás, concluiu que a relação entre Mendes e a então companheira era difícil, especialmente no que diz respeito a discussões sobre bens materiais. Contudo, não ficou claro que condutas do auxiliar técnico tenham causado danos emocionais. Ambos teriam ficado juntos entre 2018 e maio de 2024.

Alexandre Mendes está afastado do Grêmio desde 19 de setembro. O auxiliar está em sua quarta passagem pelo clube, sempre ao lado do ídolo gremista. No total, já comandou o time gaúcho como técnico interino em 16 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

