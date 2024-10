Gabigol teve ‘previsão’ sobre Filipe Luís no Flamengo

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira, Filipe Luís como treinador interino após demissão do técnico Tite. E quem pode ficar feliz com a notícia é Gabigol. Em 2021, após vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, pela Libertadores, o atacante fez uma previsão que seria treinado pelo ex-jogador e, aliás, brincou em ser capitão da equipe.

“Saber que você vai me treinar daqui um tempo e eu não vou te respeitar. Se eu não for capitão do seu time, vou ficar p***”, disse.

Juntos no Flamengo, Gabigol e Filipe Luís conquistaram 10 títulos. Duas vezes o Campeonato Carioca, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiro, duas Libertadores e uma Recopa.

Filipe Luís que comandava o time sub-20 nos últimos meses. Ele assume como o treinador da equipe principal até o fim da temporada.

Na terça-feira, vai acontecer a apresentação de Filipe Luís como técnico do time profissional. A sua estreia na beira do campo será na quarta-feira, quando o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

