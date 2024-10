Palmeiras domina o Cruzeiro no Allianz e conquista o tri do Brasileirão Sub-20

A base do Palmeiras segue brilhando temporada após temporada. Assim, nesta segunda-feira (30), em uma atuação excelente atuação, o Alviverde dominou o Cruzeiro e conquistou a final do Brasileirão Sub-20 por 3 a 0. A partida aconteceu no Estádio Allianz Parque. Cerca de 23 mil torcedores estiveram presentes para acompanhar mais um título das crias do Palestra.

Os gols, aliás, foram marcados por Allan, depois Coutinho fez o segundo ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Coutinho repetiu a dose e marcou o terceiro gol. Todavia, como a partida de ida terminou empatada por 2 a 2, a vitória garantiu o título para o Verdão.

Palmeiras domina o primeiro tempo

O Alviverde não quis dar chance ao azar, portanto, partiu para cima do Cruzeiro já no primeiro tempo. Criou inúmeras chances e sufocou o time mineiro. Logo, abriu o placar com Allan. O camisa 10 recebeu passe de Luighi e bateu no canto do goleiro Otávio. Seis minutos depois, o time ampliou. Allan cobrou escanteio, e Coutinho, sozinho na pequena área, fez o segundo.

Coutinho do Alviverde repete a dose na etapa final

O volante que, no primeiro tempo, havia marcado um belo gol reapareceu no ataque no início dos 45 minutos finais e, novamente, deixou sua marca. Em um cruzamento de Gilberto, ele apareceu na pequena área e cabeceou sem chances para o goleiro do Cruzeiro. Assim, o placar aumentou para 3 a 0 para o Alviverde.

O Cruzeiro até tentou, teve a bola, mas não levou grande perigo a meta do Palmeiras. Patrick, capitão do Palmeiras foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo após parar uma jogada de transição do time mineiro e receber o segundo cartão amarelo.

Abel Ferreira presente na final

Aliás, o técnico Abel Ferreira esteve presente no estádio para acompanhar a final. No comando do Palmeiras desde outubro de 2020, o português sempre utilizou muitos jogadores formados na base do time paulista, entre eles Endrick, que está no Real Madrid, e Estêvão.

Palmeiras chega ao tricampeonato inédito

Sob comando de Lucas Andrade, o Palmeiras chegou ao seu terceiro título na categoria. Anteriormente conquistou os títulos nas finais de 2018 e 2022, em decisão contra Vitória e Corinthians, respectivamente. Desse modo, é a primeira vez que um time conquista por três ocasiões o título.

