Leila Pereira vibra com conquista na base e enaltece ex-presidente do Palmeiras

O Palmeiras conquistou de forma inédita o tricampeonato do Brasileirão Sub-20. Afinal, nesta segunda-feira (30), venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no Allianz Parque, em um brilhante jogo das crias da academia.

Aliás, a presidente e candidata à reeleição, Leila Pereira, esteve presente no estádio para acompanhar a grande decisão. Ela enalteceu o time alviverde e lembrou que o projeto atual da base começou com seu antecessor, o ex-mandatário Maurício Galiotte.

Veja como foi o jogo: Palmeiras domina Cruzeiro no Allianz e fatura o tri inédito do Brasileirão Sub-20

“Uma alegria imensa. Isso tudo é um trabalho de alguns anos de valorização dos nossos profissionais e do investimento anual na nossa base. O mundo está vendo a base do Palmeiras. Recentemente, recuperamos a base e me sinto muito orgulhosa. Começou com o presidente Galliotte e estamos dando continuidade. O Palmeiras é o maior campeão brasileiro, tanto no profissional quanto na base. Estou muito feliz e que venham mais e mais títulos.”

Todavia, além de vencer o Brasileirão em três oportunidades, o Palmeiras também conquistou a Copa São Paulo nos anos de 2022 e 2023. O clube era cobrado por ser o único paulista que ainda não havia vencido o torneio.

