Grêmio inicia preparação para duelo contra o Fortaleza e contará com retornos

O Grêmio empatou fora de casa contra o líder Botafogo, no último sábado (29) e agora terá o compromisso diante do Fortaleza, jogo marcado para sábado, em sua Arena. Desse modo, o time gaúcho se reapresentou em seu CT e iniciou a preparação para o jogo pela 29ª rodada do Brasileirão.

Aliás, Renato Gaúcho contará com novidades. O lateral-direito Fábio e os atacantes Soteldo e Pavón treinaram normalmente na tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho e devem ficar à disposição para o duelo contra o terceiro colocado do Brasileirão.

Soteldo ficou ausente da partida contra o Botafogo por desgaste físico, enquanto o atacante Pavón e o lateral Fábio estavam se recuperando de lesões. No entanto, o Grêmio terá desfalques, já que o goleiro Marchesín, o volante Villasanti e o meia Monsalve estão suspensos. Em seus lugares, devem atuar Rafael Cabral, Caíque e Dodi, respectivamente.

O Grêmio ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, somando 32 pontos em 27 jogos. O time precisa vencer para afastar em definitivo o perigo de rebaixamento.

