Boca Juniors analisa investida por Luis Zubeldía, do São Paulo

Um técnico do futebol brasileiro está no radar do Boca Juniors para assumir o cargo após a saída de Diego Martínez. O nome em questão é Luis Zubeldía, do São Paulo, de acordo com informação do jornalista André Hernán.

Ao que se sabe, até o momento, o interesse do clube de Buenos Aires está ainda no campo da análise. Desse modo, nenhum tipo de avanço foi feito para contatar o staff do treinador de xx anos ou o clube do Morumbi em uma possível negociação.

Esta é a segunda oportunidade que o nome do técnico tricolor soa como de interesse no mercado da América Latina. Antes, a seleção do Equador ensaiou uma aproximação, mas o técnico preferiu continuar no clube brasileiro.

Outros candidatos

Além do treinador do São Paulo, outros nomes tem soado como também em análise da diretoria encabeçada por Juan Román Riquelme. O mais forte deles era Eduardo Domínguez, do Estudiantes. Porém, antes mesmo do jogo do Pincharrata pelo Campeonato Argentino, no fim de semana, o técnico tratou de afastar os rumores. Para isso, afirmou que não é muito antenado em especulações e apontou que tem interesse em continuar no clube de La Plata:

“Não vou entrar nessas questões (de especulações). Eu escolhi estar aqui e quero estar aqui (no Estudiantes).”

Segundo informação da emissora argentina TyC Sports, um ex-treinador do Boca Juniors também está na lista de interesse do Xeneize: Rodolfo Arruabarrena. Porém, sua liberação contratual do Al-Taawoun (Arábia Saudita) é o grande empecilho para que ele retome trabalho que fez entre 2015 e 2016.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.