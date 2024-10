Ruim para os dois! Guarani e Avaí empatam pela Série B

Guarani e Avaí fecharam a 29ª rodada da Série B do Brasileiro com um empate sem gols na noite desta segunda-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas. Mesmo com um ponto, não ajuda ninguém. O Bugre se afunda ainda mais na luta contra o rebaixamento, enquanto o Avaí permanece distante da briga pelo acesso.

Com o resultado, o Bugre, afinal, segue na lanterna da competição, emendou o segundo jogo sem vencer (uma derrota e um empate) e ficou com 25 pontos, sete a menos em relação ao Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. Do outro lado, o Avaí, aliás, ficou na nona posição, agora com 41 pontos.

O Guarani, aliás, retorna aos gramados no próximo sábado (5), contra o Ituano, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no Estádio Novelli Junior. Também pela 30ª rodada, o Avaí, afinal, duela diante do Brusque na sexta-feira (4). O jogo será, aliás, às 21h30, na Ressacada.

Jogos da 29ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)

Chapecoense 2 x 0 Amazonas FC

Sexta-feira (27)

Ceará 1 x 0 Brusque

Coritiba 0 x 0 Goiás

Paysandu 1 x 0 Ituano

Sábado (28)

Vila Nova 1 x 0 Botafogo-SP

Santos 1 x 0 Operário

Domingo (29)

CRB 2 x 1 América-MG

Mirassol 0 x 0 Sport

Segunda (30)

Novorizontino 2 x 1 Ponte Preta

Guarani 0 x 0 Avaí

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.