Botafogo se despede de setembro com marcas expressivas

Apesar da frustração pelo empate sem gols com o Grêmio – no último sábado (28), no Estádio Mané Garricha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro -, o Botafogo passou por um setembro inesquecível. O Glorioso, assim, estabeleceu marcas expressivas em sua caminhada. Em outubro, a equipe do técnico Artur Jorge tem tudo para ampliá-las. O Jogada10, na sequência, relembra algumas façanhas do Mais Tradicional.

Motivo de orgulho para a combalida torcida alvinegra, a mais importante de todas é encerrar 51 anos de espera e voltar a disputar uma semifinal de Copa Libertadores. O Botafogo, mais uma vez decidindo fora de casa, eliminou o São Paulo e agora enfrenta o Peñarol (URU). O Alvinegro também pôs fim à sina de não se classificar quando não ganhava na ida, como mandante. Depois de dez anos, quebrou esta maldição, no Morumbis, na semana passada.

No momento, além da liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sustenta uma invencibilidade de dez jogos, a maior durante a era Artur Jorge. Setembro, foi, aliás, o segundo mês que o Glorioso não perdeu em 2024. Em março, sob a batuta de Fábio Matias como interino, a Estrela Solitária também não caiu. No entanto, para efeitos de comparação, a equipe enfrentou adversários muito mais frágeis, como Boavista e Sampaio Corrêa, pela Taça Rio.

O Botafogo desta série de Artur Jorge soma cinco vitórias e cinco empates. Aproveitamento de 66,6%. Não é superado desde 11 de agosto, no 3 a 2 para o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileiro.

Que venha outubro, Botafogo!

Em outubro, Artur Jorge tem a chance de igualar os números do compatriota português Luís Castro, treinador que passou 15 partidas sem perder pelo Botafogo, entre março e maio de 2023. Pelo êxito, começa o mês com uma semana cheia para recuperar a parte física de alguns nomes importantes do elenco e preparar a equipe que visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, no próximo sábado (5).

“As equipes grandes querem chegar às decisões. Temos duas competições. O foco tem que ser em nós próprios, não tenho o hábito de falar muito do adversário, ao contrário de quem fala muito sobre o Botafogo. Me preocupo com minha equipe, com meus jogadores e daquilo que consigo controlar. Vamos procurar manter a competitividade e a consistência para continuar na frente do Brasileirão e atacar bem a semifinal da Libertadores”, ponderou o técnico bracarense.

Invencibilidade de Artur Jorge (10 partidas)

0 x 0 Grêmio – Brasileirão – Mané Garrincha

1 x 1 São Paulo – Libertadores – Morumbis

1 x 0 Fluminense – Brasileirão – Maracanã

0 x 0 São Paulo – Libertadores – Nilton Santos

2 x 1 Corinthians – Brasileirão – Nilton Santos

2 x 0 Fortaleza – Brasileirão – Nilton Santos

0 x 0 Bahia – Brasileirão – Fonte Nova

2 x 2 Palmeiras – Libertadores – Allianz Parque

4 x 1 Flamengo – Brasileirão – Nilton Santos

2 x 1 Palmeiras – Libertadores – Nilton Santos

