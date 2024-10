Fluminense aposta em sinergia com a torcida no Maracanã para se salvar no Brasileirão

Após retornar à zona de rebaixamento, o Fluminense terá pela frente “onze finais” para salvar o ano e permanecer na elite do futebol brasileiro. Assim, sete desses jogos acontecem no Maracanã, e o Tricolor confia na sinergia com a torcida para dar um salto na tabela e se safar de uma possível queda.

No momento, a equipe carioca soma 27 pontos, apenas um atrás de Vitória e Corinthians, que possuem uma partida a mais no certame. Contudo, a queda de rendimento recente ligou o sinal de alerta. Afinal, a apatia do elenco indica perda de confiança, o que refletiu em três derrotas consecutivas (Juventude, Botafogo e Atlético-GO).

Diante disso, o time necessita de seis vitórias para alcançar a meta de 45 pontos, número mágico para quem sonha em ficar na primeira divisão. O Fluminense, aliás, tem sete pontos a mais como mandante em detrimento de quando atua como visitante. A diferença é gritante, visto que o grupo não tem conseguido se impor longe do Rio de Janeiro.

Quando o técnico Mano Menezes conseguiu fazer o time se recuperar na tabela e saltar de seis para 27 pontos, a torcida lotou duelos importantes no Maracanã. Vale lembrar dos triunfos sobre Palmeiras, Bahia e São Paulo, quando a equipe fez frente a adversários da parte de cima da classificação.

O Fluminense encara Cruzeiro, Flamengo (mando do rival), Grêmio, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá e Athletico-PR (jogo atrasado) no Maracanã até o fim do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o primeiro deles acontece nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no reencontro com Fernando Diniz, que agora comanda a Raposa.

Fora de casa, porém, o Tricolor ainda mede forças com Vitória (confronto direto na briga contra o rebaixamento), Internacional, Athletico-PR e Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.