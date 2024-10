Lincoln Henrique: O Talento que Ganhou Asas no Red Bull Bragantino

Lincoln Henrique superou muitos obstáculos até ganhar destaque no Bragantino - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Com uma trajetória marcada por superação e habilidade, o meio-campista se destaca como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, chegou a receber elogios de grandes nomes do futebol, como o técnico Felipão e Jorge Jesus, por quem foi eleito como o “queridinho”, no futebol.

Aos 25 anos, o meio-campista Lincoln Henrique, jogador do Red Bull Bragantino, tem se destacado no cenário do futebol brasileiro e internacional, chamando atenção pela sua inteligência tática, versatilidade e uma jornada de superação dentro e fora de campo.

Após passagens marcantes por clubes como Grêmio e Fenerbahçe, e uma valiosa experiência na Europa, Lincoln chegou ao time paulista como parte de um projeto ambicioso de longo prazo. “O Red Bull Bragantino tem uma proposta de futebol inovadora no Brasil. Jogar aqui é muito mais do que apenas atuar em campo, é fazer parte de algo maior”, ressalta o jogador.

Sua habilidade em conduzir o meio-campo com agilidade e precisão fez com que ele se tornasse peça fundamental no esquema de Pedro Caixinha. Mas, além de seu talento, a história de Lincoln é marcada pela resiliência. Ele superou desafios em sua carreira para alcançar o nível de excelência atual.

Superação dentro e fora de campo

Lincoln enfrentou momentos difíceis em sua carreira, desde lesões até a adaptação ao futebol europeu, mas cada desafio foi uma oportunidade de crescimento. “Passar por esses obstáculos me ajudou a amadurecer, tanto como jogador quanto como pessoa”, conta Lincoln.

Sua passagem pela Europa, jogando em países como Portugal e Turquia, foi essencial para seu desenvolvimento técnico e mental. “Essa vivência me fez ver o futebol de maneira mais estratégica e me deu a confiança necessária para seguir adiante”, acrescenta o jogador.

Um jogador multifuncional

Lincoln se destaca por sua capacidade de atuar em várias posições. Sua versatilidade – jogando como meia armador ou ponta – é um trunfo para o Red Bull Bragantino e uma qualidade que agrada os técnicos.

Com foco nas grandes conquistas pelo clube, Lincoln sonha alto. “Sei que o caminho é de muito trabalho, mas tenho plena confiança de que posso alcançar meus objetivos”, afirma ele, que também mira uma vaga na seleção brasileira.

Uma trajetória inspiradora

Lincoln Henrique não é apenas uma promessa, mas um exemplo de como talento, trabalho duro e superação podem transformar carreiras e inspirar jovens atletas. “Minha jornada até aqui me ensinou que o sucesso não é apenas sobre o que acontece em campo, mas sobre a resiliência para superar os momentos difíceis”, conclui.

No momento o foco é a conquista de pontos para o time. O contrato acaba em dezembro com a opção de compra do Red Bull Bragantino, mas Lincoln não está focado nisso. “Meu foco é ir atrás dos pontos para o campeonato! Auxiliar o time e dar o meu melhor sempre”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.