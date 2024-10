Palmeiras terá apenas três jogos no mês de outubro

Maior crítico do calendário brasileiro, o técnico Abel Ferreira terá um mês de outubro atípico. Afinal, o Palmeiras terá apenas três partidas no período pelo Campeonato Brasileiro, com muito tempo para preparar sua equipe na busca do tricampeonato nacional.

O motivo das poucas partidas no mês de outubro é a Data-Fifa. Ela ocorrerá entre os dias sete e 15 de outubro. Assim, o Campeonato Brasileiro será paralisado neste período. Além disso, as eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil culminaram com os poucos jogos.

A redução no número de jogos acontece em um momento crucial da temporada. Afinal, com o Verdão brigando pela liderança do Brasileirão, atualmente na vice-liderança, com 56 pontos, apenas um atrás do Botafogo, este intervalo espaçado pode ser uma oportunidade para o técnico ajustar detalhes táticos, recuperar jogadores lesionados e manter o elenco fisicamente preparado para a reta final da competição.

Neste período, aliás, Abel Ferreira já falou inúmeras vezes o quanto foi importante o intervalo entre as partidas do Brasileiro. O período para trabalhar ajudou o técnico para trabalhar intensamente com o grupo, especialmente com foco em evolução coletiva e ajustes necessários para se manter competitivo. Além disso, conseguiu recuperar o elenco fisicamente.

Neste mês de outubro o Palmeiras terá pela frente inicialmente o RB Bragantino, no dia 5, fora de casa. Depois, o Verdão só volta a campo no dia 20, contra o Juventude, também longe de seus domínios. Por fim, encerra o período contra o Fortaleza, no dia 26, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.