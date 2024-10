Santos lança camisa em homenagem ao Outubro Rosa

O Santos lançou, nesta terça-feira (1), uma camisa em homenagem ao Outubro Rosa. A camiseta tem parceria com a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) e foi lançada em parceria com a fornecedora esportiva do Peixe, a Umbro.

“Queremos ampliar cada vez mais o diálogo sobre o câncer de mama, levando informação para diferentes segmentos da sociedade. A Umbro tem sido uma grande parceira neste trabalho, promovendo a conscientização através das camisetas alusivas ao Outubro Rosa e dos conteúdos compartilhados sobre o tema”, disse a Dra. Maira Caleffi, mastologista e Presidente Fundadora da FEMAMA.

A camisa faz referência ao mês de conscientização sobre o câncer de mama. Assim, o modelo é em tons mais claros de rosa. Uma parte da renda, aliás, será revertida para a causa.

“É necessário conscientizar cada vez mais a população sobre o câncer de mama. Além disso, o futebol é uma ferramenta de comunicação muito forte, que aborda todas as classes. A cada dia tem uma presença maior do público feminino, que é o principal alvo da doença. Aliás, as novas camisas estão lindas e são símbolos dos clubes que patrocinamos para essa causa tão nobre. Sempre faço questão de agradecer aos clubes por embarcarem conosco nesse projeto, que é uma luta pela vida, por um mundo melhor”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

Por fim, as novas camisas já estão sendo comercializadas no site da Umbro e estarão nas lojas oficias do clube nesta quarta-feira (2).

