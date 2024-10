Estêvão e Marcos Rocha iniciam transição física no Palmeiras

O Palmeiras teve duas ótimas notícias no treino desta terça-feira (1/10). Afinal, o atacante Estêvão e o lateral-direito Marcos Rocha foram a campo e iniciaram o processo de transição física. Ambos cumpriram cronograma interno e também no campo e se aproximaram do retorno aos gramados.

Contudo, eles ainda devem seguir fora do duelo contra o RB Bragantino, neste sábado (5/10), às 16h30 (de Brasília(, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como Mayke, que também está em processo de transição, eles devem ter o retorno gradual aos confrontos para evitar novos problemas médicos. O retorno do trio deve acontecer após a Data-Fifa.

Por fim, o lateral-esquerdo Piquerez avançou em seu tratamento e fez movimentações no campo com a fisioterapia. Já o goleiro Weverton realizou um trabalho interno, passou por avaliações e não teve detectada nenhuma lesão nos dedos da mão direita. Ele recebeu uma pancada durante o jogo contra o Atlétic0-MG, no qual o Verdão venceu por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o treino do Palmeiras

Após ativação no centro de excelência, os jogadores foram a campo e fizeram um trabalho técnico de aproximação, marcação e posse de bola, com duas equipes (sem goleiros) e três mini-metas dispostas nas linhas de fundo. Na sequência, também com dois times, foi colocada em prática uma atividade técnica com outras dinâmicas e com a presença de arqueiros. No final, alguns atletas realizaram complementos físicos.

