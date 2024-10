Filipe Luis é apresentado como técnico no Flamengo: ‘Privilégio’

O Flamengo apresentou no CT Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira (1) o técnico Filipe Luís. Ele que atuou no Rubro-Negro recentemente e se aposentou dos gramados no fim do ano passado, treinou equipes da categoria de base do clube, agora, depois da demissão de Tite, vai comandar o time principal até o final desta temporada.

Filipe Luís, portanto, já comandou o primeiro tempo à frente da equipe na tarde de segunda-feira (30) e vai comandar o segundo na tarde desta terça. Assim, o treinador comentou sobre esse novo desafio na carreira.

“Me preparei muito pra esse momento, estou muito feliz, desafio muito importante. E eu já falei pra todo pessoal que trabalha aqui no CT, preciso de todos. Da torcida, da imprensa, da diretoria, precisamos nos unir cada vez mais pra gente colocar o Flamengo aonde o Flamengo merece. E eu sozinho não vou conseguir. Esse desafio pode parecer uma pressão gigante, gigantesca, mas pra mim é um privilégio. Poder tá liderando e guiando o melhor elenco da América até o caminho onde eu quero levar”, disse.

Dessa forma, o primeiro compromisso de Filipe Luís no comando do Flamengo é contra o Corinthians, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será no Maracanã, às 21h45. Depois, a equipe enfrenta o Bahia, no sábado (5), às 19h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.

