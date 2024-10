Membros de organizadas protestam e são recebidos pela comissão do Fluminense

Dirigentes e comissão do Fluminense se reúne com membros de organizadas - (crédito: Foto: Reprodução)

Com o time em crise em campo, torcedores de organizadas do Fluminense foram protestar no CT do clube a manhã desta terça-feira (1º). De forma pacífica, membros da comissão técnica e diretoria do Flu aceitaram conversar com os protestantes.

Segundo o “ge”, o técnico Mano Menezes, o auxiliar permanente Marcão, o diretor Paulo Angioni e o vice-presidente Matheus Montenegro estavam entre os presentes na reunião, que durou cerca de duas horas. Na conversa, os torcedores prometeram apoio e união na reta final do Brasileirão.

O Fluminense vem em crise após ser eliminado das duas Copas (do Brasil e Libertadores) e figurar entre os piores do Campeonato Brasileiro. Em 18º, com 27 pontos, o Tricolor luta ferrenhamente contra o rebaixamento.

O próximo compromisso do time marcará o reencontro do elenco com um velho conhecido. Trata-se de Fernando Diniz, que agora comanda o Cruzeiro. O duelo, portanto, acontece no Maracanã, já na quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão.

