Filipe Luis cita ‘prós e contras’ de conhecer o elenco do Flamengo

Filipe Luis foi apresentado oficialmente como técnico do Flamengo na tarde desta terça-feira (1), no CT Ninho do Urubu. O novo treinador se aposentou recentemente dos gramados, no fim da temporada passada, atuando pelo próprio Rubro-Negro. Dessa forma, ele já treinou com 21 jogadores do atual elenco e cita os prós e contras de já conhecer o time:

“Tem os prós e contras. Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém, eu sei das lideranças, eu sei o que acontece, eu estava presente durante cinco anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram três ou quatro jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que eu vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores. Alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Filipe Luis pessoa, é com o Filipe Luis treinador”, disse.

Assim, o técnico reforçou que não vai ter tratamento especial ou cuidado com um jogador específico. Portanto, todos vão receber elogios e cobranças de acordo com o necessário.

“Então é importante separar isso, que a maior forma de respeitar todos esses jogadores é treinando e deixando preparados para o jogo. Depois as minhas decisões vão agradar alguns, a outros não, mas o importante é que a cobrança e o elogio vai existir em todos os momentos quando for necessário. Não vou ter especial, cuidado por algum deles. Obviamente que todos são diferentes e merecem ser tratados de forma diferentes, mas sempre colocando a equipe e o Flamengo no primeiro lugar. Com esses valores que eu me guio pra não confundir nunca amizade com profissionalismo”, afirmou.

