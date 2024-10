Flamengo abre o jogo sobre mudança de datas da Copa do Brasil e critica Corinthians e Vasco

O Flamengo emitiu comunicado oficial e se posicionou sobre a mudança das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, que gerou insatisfação de Corinthians e Vasco. O Rubro-Negro aproveitou para criticar os dois clubes, que entraram com ação no STJD para anular a alteração feita pela CBF. Na nota, o clube cita “total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas”.

Em contrapartida, o Flamengo elogia a CBF, exaltando a decisão tomada pela entidade, e afirma que a consulta às equipes participantes da semifinal da Copa do Brasil foi “imparcial, isonômica e democrática”.

“A CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os quatro clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil 2024 acerca da inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dado uma solução diversa da que foi posta em votação, o que gerou a concordância da maioria dos envolvidos (2 contra 1)”.

Rubro-Negro rebate rivais

Vasco e Corinthians são contrários à mudança das datas feitas pela CBF e entraram com pedido na CBF para anular a decisão da entidade. O Flamengo, contudo, acredita ser “improcedente” a ação dos dois clubes.

“Infelizmente, o que se verifica, é que os referidos clubes se sentiram lesados por não poder jogar uma fase decisiva da Copa do Brasil contra adversários completamente desfalcados de seus principais atletas, em razão de convocações que são de atendimento obrigatório pelos clubes. Note-se que Vasco e Corinthians não apontam um único prejuízo às suas equipes, mas apenas o fato de que seus adversários não serão mais prejudicados pelos desfalques sofridos, valorizando a própria competição”, diz o clube.

Após a entrevista coletiva de Filipe Luís, Marcos Braz falou sobre a polêmica e voltou a criticar o Corinthians.

“A decisão da CBF em muitos outros momentos, não foi benéfica para o Flamengo. Flamengo entendeu, Flamengo jogou, perdeu, ganhou. Acho que esse momento a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável. Tem que dizer para o Corinthians que essa competição é uma competição da CBF. A CBF é quem marca os jogos e quem marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar sete, oito jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso é o Flamengo hoje, acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição”, afirmou o dirigente rubro-negro, antes de completar:

“Agora, o presidente lá também tem torcida, também tem a imprensa que cobre o Corinthians, tem os blogueiros, tem essa mídia alternativa que também faz essa pressão enorme. Então, também tá fazendo o jogo dele, eu entendo, mas não vai adiantar nada. O jogo vai ser no dia que foi determinado. Como várias vezes o Flamengo já reclamou e não adiantou muita coisa”.

Entenda o caso

Inicialmente, os jogos de volta entre Corinthians x Flamengo e Vasco x Atlético-MG seriam disputados no dia 17 de outubro, dois dias após a rodada das Eliminatórias Sul-americanas na Data-Fifa. Assim, o Rubro-Negro e o Galo, que têm muitos jogadores cedidos às seleções, seriam prejudicados por conta de atletas lesionados ou mais cansados que os outros times.

Por conta disso e aceitando solicitação do Flamengo, a CBF alterou a data dos jogos, passando-os para o domingo, dia 20, data reservada para partidas do Brasileirão. Assim, os duelos dos quatro times envolvidos na semifinal da Copa do Brasil passaram para o dia 17, imediatamente após a Data-Fifa, o que gerou revolta em Corinthians e Vasco.

Veja a nota do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo (“Flamengo”) vem, diante da informação de que o Vasco da Gama SAF (“Vasco”) e o Sport Club Corinthians Paulista (“Corinthians”) decidiram acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (“STJD”), contra a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (“CBF”) de inverter a data base das partidas de volta da fase semifinal da Copa do Brasil com as partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, manifestar-se, publicamente, nos seguintes termos:

1.Inicialmente, é de se lamentar que Vasco e Corinthians tentem se valer da Justiça Desportiva para desvirtuar a sua função e buscar benefício próprio, em total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas que, pelo regulamento, deve reger as competições;

2.Como é de amplo conhecimento, considerando a Data FIFA (07 a 15 de outubro), diversos jogadores dos semifinalistas disputarão as Eliminatórias da Copa do Mundo e somente retornarão aos seus clubes entre os dias 16 e 17 de outubro, em cima da data das semifinais da Copa do Brasil, de modo que a inversão da data base das partidas da Copa do Brasil com as do Campeonato Brasileiro não apenas privilegia o equilíbrio das competições como a isonomia entre os participantes, além de garantir um espetáculo à altura da reta final de uma competição de caráter eliminatório, que certamente reunirá mais audiência, aumento da receitas de bilheteria e maior atratividade para os patrocinadores e detentores dos direitos de transmissão.

3.Infelizmente, o que se verifica, é que os referidos clubes se sentiram lesados por não poder jogar uma fase decisiva da Copa do Brasil contra adversários completamente desfalcados de seus principais atletas, em razão de convocações que são de atendimento obrigatório pelos Clubes. Note-se que Vasco e Corinthians não apontam um único prejuízo às suas equipes, mas apenas o fato de que seus adversários não serão mais prejudicados pelos desfalques sofridos, valorizando a própria competição.

4.Com todo o respeito ao Vasco e ao Corinthians, os pedidos direcionados ao STJD, no entanto, se mostram improcedentes na sua origem, já que não resistem a uma simples consulta ao Regulamento Geral de Competições 2024 (art. 5º, inciso I) e ao Regulamento Específico da Copa do Brasil 2024 (art. 39, §1º), ambos editados pela CBF e que contaram com a adesão dos clubes.

5.Esses dois dispositivos inseridos nos regulamentos acima citados não deixam qualquer dúvida de que a CBF tem a discricionariedade de elaborar e alterar as tabelas das competições que organiza. E mais, o §1º do artigo 39 do Regulamento Específico da Copa do Brasil 2024 é claro em afirmar que a tabela pode sofrer alterações em decorrência de eventuais modificações promovidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (“CONMEBOL”), como aconteceu.

6.A CBF, em ofício direcionado a Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco, motivou a inversão da tabela por força de alteração promovida pela CONMEBOL em seu calendário de jogos (Libertadores e Sul-Americana), que possui prioridade em face das competições nacionais.

7.Se não bastasse isso, a CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os quatro clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil 2024 acerca da inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dado uma solução diversa da que foi posta em votação, o que gerou a concordância da maioria dos envolvidos (2 contra 1).

Assim, tendo em vista os esclarecimentos acima prestados, o Flamengo enaltece a decisão tomada pela CBF e reforça o seu compromisso com a ética, a isonomia e o equilíbrio das competições”.

