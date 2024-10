CBF comunica que ajudará clubes gaúchos com R$ 20 milhões

A CBF comunicou que enviará uma transferência de R$ 20 milhões aos clubes gaúchos. Exatamente como uma forma de pagar as despesas fora do planejamento após terem sido vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O investimento terá como destino os times que estão na Série A, Inter, Grêmio e Juventude, até a segunda divisão gaúcha.

Contudo, a instituição não especificou como vai fazer o envio do dinheiro aos clubes. O dinheiro deve ajudar principalmente com os custos de logística, tanto com transporte e hospedagem.

Vale lembrar que as equipes precisaram ir para outros estados, tanto para treinar como para mandar seus compromissos. A propósito, as fortes chuvas do primeiro semestre promoveram a inundação de centros de treinamento e estádios. Além da indisponibilidade de utilizar o aeroporto Salgado Filho, o principal do Rio Grande do Sul.

Com isso, houve a exigência de que se deslocassem para outros destinos em viagens de ônibus. Especialmente no decorrer de distintas divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

CBF admite prejuízos e mobiliza suporte aos clubes gaúchos

Internacional foi um dos clubes que mais sofreu com as enchentes. Prova disso foram os alagamentos do Beira-Rio e do CT Parque dos Gigantes. Em período anterior ao aval de voltar a receber jogos em seu estádio, em julho, o Colorado mandou jogos em Barueri, Criciúma, Florianópolis e Caxias do Sul. Já a liberação para retornar ao centro de treinamento veio somente no final de agosto.

Pelo lado do Imortal, os treinamentos ocorreram em Curitiba e São Paulo, que também foram locais onde mandou seus jogos. Bem como Cariacica, Chapecó e Caxias do Sul, que também receberam partidas. A Arena do Grêmio voltou a receber compromissos apenas em setembro.

“A CBF reconhece a situação excepcional enfrentada pelos clubes do Rio Grande do Sul nesta temporada em virtude da tragédia ambiental sem precedente e decidiu disponibilizar essa verba para ajudá-los neste período após consultar o departamento jurídico e o departamento de governança e conformidade”, frisou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Assim, os clubes gaúchos demonstraram sua gratidão pelo suporte por meio do presidente da federação, Luciano Hocsman.

“Saímos daqui felizes e agradecendo imensamente o presidente e a CBF por todo apoio aos clubes do Rio Grande do Sul, não só os da Séries A, C e D do Brasileiro, como também aos do interior do estado”, comentou o mandatário.

Juventude e Grêmio ainda brigam contra o rebaixamento e uma das razões são as consequências das enchentes que atingiram o estado.

