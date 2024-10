Com Almada, Botafogo pode ter seis jogadores convocados na Data Fifa

Almada é um dos destaques do clube carioca nesta reta final de temporada. Ele chegou ao Botafogo na última janela de transferências e é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O alvinegro desembolsou US$ 25 milhões, ou seja, R$ 137,4 milhões, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, para contar com o meia no clube.

O jogador já marcou dois gols em 12 partidas pelo clube carioca. Aliás, marcou o gol na partida contra o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores, que ajudou na classificação histórica da equipe na semifinal. A partida terminou no empate por 1 a 1 e levou a decisão para os pênaltis, na qual o Alvinegro venceu por 5 a 4.