Liga dos Campeões: goleadas e vitória do Arsenal marcam começo da 2ª rodada

O segundo capítulo da Liga dos Campeões 2024/25 trouxe surpresas, goleadas, bons jogos e até protesto nesta terça-feira (1/10). Enquanto os torcedores ainda se acostumam ao novo formato, com um sistema de pontos corridos substituindo a fase de grupos, a bateria inaugural da rodada contou com nove partidas, com destaque para a vitória do Arsenal por 2 x 0 contra o PSG e os placares elásticos de favoritos contra equipes mais modestas. O Brasil deixou marca apenas com Raphinha, autor de um dos gols no triunfo de 5 x 0 do Barcelona sobre o Young Boys.

Prato principal do dia, Arsenal e PSG mediram forças em Londres e a melhor foi para os donos da casa. Mesmo sem Martin Odegaard, os Gunners não tiveram muitos problemas para bater os franceses, com gols de Bukayo Saka e Kai Havertz. O resultado aumenta o retrospecto positivo do time inglês contra os parisienses, com duas vitórias e três empates em cinco encontros.

Se na rodada passada o Bayern de Munique foi o responsável pela maior goleada, no 9 x 2 sobre o Dínamo Zagreb, desta vez foi outro alemão que assumiu o posto. Com hat-trick e Karim Adeyemi, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Celtic e fez 7 x 1 no Signal Iduna Park. A partida também foi marcada por um protesto da torcida aurinegra, que fez um mosaico escrito “Uefa mafia, tudo o que você se importa é dinheiro”. A manifestação é uma crítica ao novo formato da Liga dos Campeões.

Outros gigantes também fizeram bonito e ganharam bem nesta tarde. O Barcelona dominou o Young Boys e venceu por 5 x 0, com gol e assistência de Raphinha, único brasileiro ao lado de Endrick a balançar as redes nesta edição do torneio. Além do clube catalão, tanto Manchester City como Inter de Milão fizeram 4 x 0, contra Slovan Bratislava fora e Estrela Vermelha em casa, respectivamente.

Completando a sequência de goleadas, o Brest também fez quatro em cima do RB Salzburg, mesmo fora de casa. O time francês desponta como destaque logo na primeira participação na Liga dos Campeões e chegou a liderar o campeonato, mas vai dormir em segundo, com seis pontos e cinco gols de saldo. A dianteira atual é do Dortmund, com a mesma pontuação e saldo de nove, enquanto o Bayer Leverkusen vem em terceiro, com cinco, mas um gol pró a menos. O trio é o único com duas vitórias até então.

O time de Xabi Alonso, inclusive, recebeu o Milan e contou com gol de Victor Boniface para levar a melhor por 1 x 0 e manter os 100% de aproveitamento. Os únicos empates da tarde foram entre PSV e Sporting, na Holanda, e Stuttgart e Sparta Praga, na Alemanha, ambos por 1 x 1.

Mais Champions

Nesta quarta-feira (2/10) uma bateria de mais nove partidas completa a segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Os compromissos começam às 13h45, com bola rolando para o Shakhtar Donetsk receber a Atalanta e o Girona, destaque de La Liga na última temporada, encarar o Feyenoord, do brasileiro Igor Paixão.

Os destaques, no entanto, ficam para as 16h. Atual campeão, o Real Madrid dá mais um passo na defesa do título ao visitar o Lille, na França, enquanto o Bayern de Munique, que goleou por 9 x 2 na estreia, pega o Aston Villa, na Inglaterra. O país ainda recebe Liverpool e Bologna. Os confrontos mais acirrados estão por conta de Benfica e Atlético de Madrid, em Portugal, e Leipzig e Juventus, na Alemanha. Sturm contra Club Brugge e Dínamo Zagreb frente ao Monaco completam a rodada.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima