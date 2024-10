Corinthians descumpre acordo e Justiça determina penhora de R$ 21,4 milhões

A justiça do estado de São Paulo determinou nesta terça-feira (1) a penhora de R$ 21,4 milhões das contas do Corinthians por descumprir um acordo firmado com a casa de apostas Pixbet, ex-patrocinadora do clube. Aliás, em fevereiro deste ano, o Timão concordou em pagar R$ 40,1 milhões à Pixbet, além de R$ 4 milhões em honorários aos advogados da empresa.

No entanto, segundo a casa de apostas, a diretoria do clube paulista não manteve o acordo e arcou apenas com as primeiras sete prestações (uma entrada de R$ 6 milhões mais seis parcelas de R$ 3,1 milhões). Como o clube não honrou o pagamento previsto para 16 de setembro, a Pixbet, portanto, decidiu recorrer à Justiça.

“Na época (em janeiro), conseguimos o arresto das contas do clube e firmamos um acordo entre as partes. No entanto, o Corinthians deixou de pagar a partir da sétima parcela, o que nos levou a retomar a execução para cobrar as parcelas em aberto, além de multas e honorários advocatícios”, afirmou Nelson Wilians, que representa a casa de apostas.

Corinthians pode recorrer da decisão

O Corinthians pode recorrer da decisão do juiz Paulo Rogério Santos Pinheiro. A marca da empresa estava estampada no ombro da camisa do Timão, mas o clube retirou-a do uniforme após o acordo com a VaideBet, anunciado em 7 de janeiro.

