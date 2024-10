Desfalcado, Vasco tem dúvida para jogo contra o Atlético-MG

O Vasco ainda não definiu a escalação que utilizará diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (2), pela Copa do Brasil. Na Toca da Raposa, nesta terça-feira (1º), o time encerrou a preparação para o duelo em questão, mas sem pistas sobre o time titular.

David, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no compromisso contra o Cruzeiro, no último domingo (29), é desfalque. O ponta esquerda só deve voltar em 2025. Dessa forma, Emerson Rodríguez deve surgir em seu lugar.

Já para a ponta direita, Rafael Paiva já não podia contar com o lesionado Adson, e terá de lidar com a ausência de Rayan. Afinal, o jovem levou cartão vermelho no jogo contra o Athletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e cumprirá suspensão automática.

Para seu lugar, Puma Rodríguez surge como principal opção. Jean David e Maxime Dominguez, porém, correm por fora para começar jogando pelo lado direito de ataque.

Assim, veja a provável escalação do Vasco contra o Galo: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo (Maicon) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Puma Rodríguez (Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti.

O jogo contra o Galo ocorre nesta quarta, às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV. Já a volta está marcada inicialmente para o dia 19 de outubro, um domingo, em São Januário. Quem avançar jogará a final da Copa do Brasil 2024.

