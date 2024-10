Após título Brasileiro, Luiz Yano já pensa na Copa do Brasil Sub-20 com o Palmeiras

Luiz Alano, do Palmeiras analisa conquista do Brasileirão Sub-20 - (crédito: Foto: Guilherme Veiga)

O Palmeiras conquistou o tricampeonato do Brasileirão Sub-20 ao derrotar o Cruzeiro na grande decisão, que ocorreu na última segunda-feira (30) no Allianz Parque. O título reforça o grande trabalho realizado na base Alviverde há anos. Assim, o atacante Luiz Alano falou sobre mais uma conquista do clube paulista.

“Todos sabem que o Palmeiras, nos últimos anos, vem chegando praticamente em todas as finais. Isso é muito importante para nossa formação. Poder ganhar experiência nos amadurece e, consequentemente, conquistamos títulos. Faz parte do DNA do Palmeiras se entregar e trabalhar dando o nosso máximo sempre, e isso tem nos trazido grandes resultados desde as categorias menores”, disse a cria da academia, que ainda completou.

“Jogar a final no Allianz foi uma experiência única. Nosso time tem muita confiança em nosso trabalho e potencial; porém, nossa torcida e o ambiente fizeram com que essa confiança aumentasse ainda mais”, falou o atacante.

Luiz Alano não quer saber apenas de comemorações. O jogador já projeta a disputa da Copa do Brasil Sub-20. Desse modo, o foco no clube paulista agora é repetir o feito que Luiz e a equipe sub-17 conseguiram em 2023, que foi conquistar o Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria.

“Muito bom poder conquistar o Brasileiro, principalmente sendo meu primeiro ano como sub-20, mas agora é continuar com os pés no chão, focados, e trabalhar para podermos conquistar a Copa do Brasil também”, finalizou o jogador.

O Palmeiras estreia na Copa do Brasil Sub-20 nesta quinta-feira (3), quando recebe o União ABC no Brunão, em Santo André.

