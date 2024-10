CazéTV fecha com pai de Anitta para jogo do Brasileirão

A CazéTV fechou com Mauro Machado, pai da cantora Anitta, para a transmissão do jogo entre Athletico Paranaense e Botafogo, pelo Brasileirão. O ‘painitto’, como é conhecido, estará pela primeira vez neste tipo de função. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A ideia surgiu em setembro, durante a transmissão do jogo da NFL no Brasil. A fim de chamar atenção de Casimiro Miguel, Mauro pediu para participar de uma transmissão do canal, que disse acompanhar fielmente.

“Por**, Cazé. Tu que é o rei do palavrão, por favor, dá uma oportunidade. Eu entendo para c***te de futebol, uma p***da de esporte, bom de F1, bom de basquete, bom de vôlei e mando ver, valeu?”, disse ‘painitto’, que divertiu sua filha com a busca pela vaga na CazéTV:

“Foi a entrevista de emprego mais rápido que já vi. Esse é meu pai procurando um emprego aí na CazéTV. Se vocês puderem dar uma atenção, eu vou agradecer”, declarou posteriormente a cantora.

CazéTV em alta

Atualmente, Casimiro Miguel é dos principais comunicados do Brasil; pai de Anitta será novidade em jogo do Brasileirão – Foto: Divulgação

Coma aquisição de direitos de transmissão de variados esportes, a CazéTV vem expandindo sua equipe e atraindo cada vez mais fãs. Atualmente, o canal conta com mais de 16 milhões de inscritos no YouTube e se tornou o canal esportivo mais visto na plataforma de vídeos do Google.

Athletico Paranaense e Botafogo se enfrentam no próximo sábado, às 16h, na Ligga Arena.

