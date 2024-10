Em meio a atrito, CBF ‘troca’ Corinthians por Palmeiras em treino da Seleção

A Seleção Brasileira não vai mais treinar no CT Joaquim Grava, do Corinthians, na próxima semana. Nesta terça-feira, a CBF informou que as atividades foram transferidas para o CT do Palmeiras. A decisão acontece em meio ao atrito entre Corinthians e CBF pela mudança na data da segunda partida semifinal da Copa do Brasil.

A mudança, aliás, ocorre em meio a uma discussão nos bastidores envolvendo a mudança da data da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O Corinthians criticou a CBF pelas trocas e entrou com ação no STJD. Em nota oficial, a entidade máxima do futebol agradeceu ao Timão por “ter disponibilizado” o CT.

A Seleção, afinal, decidiu treinar segunda, terça e quarta-feira em São Paulo pensando numa melhor logística. Sem muito tempo de preparação (serão apenas três dias), o grupo se reunirá na capital paulista e viajará ao Chile na véspera da partida.

Depois desse duelo, a Seleção segue para Brasília, local do jogo contra o Peru, dia 15, no Mané Garrincha. A Seleção, afinal, tenta se recuperar nas Eliminatórias após quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O Brasil ocupa o quinto lugar da competição qualificatória, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.