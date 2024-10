Sem Memphis, Corinthians desembarca no Rio para enfrentar Flamengo

Yuri Alberto cumprimenta torcedores na chegada corintiana ao hotel no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Reprodução/Meu Timão)

A delegação do Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (1º), véspera da partida contra o Flamengo pela semifinal de ida da Copa do Brasil. Sem estar inscrito na competição, o atacante Memphis Depay não viajou. A mesma situação se aplica aos lesionados Alex Santana e Talles Magno.

Já o goleiro Hugo Souza seguiu viagem com o grupo alvinegro e deve jogar sem restrições. O Timão, aliás, ainda não pode adquirir em definitivo o atleta.

Torcedores marcaram presença na chegada da delegação ao hotel, e alguns atletas se prontificaram a tirar fotos. O clima, portanto, é de confiança para um bom resultado nesta quarta-feira, no Maracanã.

O Corinthians fechou a preparação para o duelo na manhã desta terça, no CT Joaquim Grava. Foram dois dias de ajustes após a derrota para o São Paulo, pelo Brasileirão.

A provável formação alvinegra para o confronto é a seguinte: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). O segundo jogo entre as equipes será no dia 20 deste mês (domingo), na Neo Química Arena.

