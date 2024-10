Fluminense tenta manter escrita diante do Cruzeiro no Maracanã

Após as eliminações nas copas do Brasil e Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, nesta quinta-feira (3), os comandados de Mano Menezes medem forças com o Cruzeiro, de Fernando Diniz, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada.

Dessa forma, o Tricolor tenta deixar a zona de rebaixamento e defende uma longa escrita diante da Raposa, no Rio de Janeiro. Afinal, a equipe não perde para o adversário em solo carioca há doze anos e confia na sinergia com a torcida para salvar o ano e permanecer na elite do futebol brasileiro.

A última vitória celeste como visitante sobre o Fluminense aconteceu em novembro de 2012, no Nilton Santos. Isso porque Montillo e Élber ajudaram a equipe mineira a ficar com os três pontos. Na época, o confronto aconteceu no Maracanã pela 36ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, e a Raposa triunfou por 2 a 0.

No Maracanã, o último triunfo do Cruzeiro aconteceu em julho de 2008, por 3 a 1. A vitória contou com gols de Fabrício, Guilherme e Wagner, enquanto Washington descontou.

Desde então, o time de Laranjeiras soma 7 vitórias e 3 empates, com ampla vantagem sobre o adversário. A partir da implementação dos pontos corridos, em 2003, o Tricolor perdeu apenas dois jogos, em dezoito duelos, com dez triunfos e seis empates.

No primeiro turno, no Mineirão, o Cruzeiro levou a melhor, ao vencer por 2 a 0, com dois gols do lateral William, pela 10ª rodada. Na ocasião, Fernando Diniz estava à beira do campo pelo Flu e agora defenderá o azul e branco da equipe mineira nesta reta final de competição nacional.

Olho na tabela

O Fluminense, no momento, ocupa a 18ª colocação, com 27 pontos, e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por fim, o time tem um jogo a menos que seus adversário, que será diante do Athletico, também no Maracanã, porém ainda sem data definida até o momento.

