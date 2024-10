Palmeiras estipula data para retorno de Estêvão

O Palmeiras conta os dias para ter sua grande estrela de volta aos gramados. O atacante Estêvão não atua há duas rodadas, mas avançou em sua recuperação e está próximo de voltar aos relacionados. Aliás, ele iniciou sua transição física nesta terça-feira (1), mas só deve voltar após a Data-Fifa.

Apesar da boa evolução, o jogador não deve reunir condições de enfrentar o RB Bragantino neste sábado (5), no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão prega cautela para não agravar a lesão e o jogador ter condições de disputar o restante da temporada, quando a equipe luta pelo tri campeonato nacional.

Havia uma expectativa que ele evoluísse durante a semana e chegasse a estar na lista de relacionados. Contudo, isto não deve acontecer. O retorno de Estêvão deve acontecer no dia 20 de outubro, contra o Juventude. O intervalo ocorre pela pausa do Brasileirão durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Aliás, a lesão de Estêvão tirou o jogador da convocação de Dorival Júnior na Seleção Brasileira. O Brasil encara Peru e Chile, nos dias 10 e 15 de outubro. O atacante do Palmeiras esteve na lista do treinador na rodada anterior, mas a contusão tirou a possibilidade de uma nova chamada.

A volta do garoto de 17 anos de idade é muito esperada, já que se tornou a grande peça ofensiva no time de Abel Ferreira. Ele tem 11 gols e oito assistências em 37 jogos na temporada. Aliás, ele briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro neste momento, além de conquistar o ápice com um tri campeonato nacional, junto com seus companheiros.

