Mateus Brunetti celebra sequência invicta do DAC 1904 na Eslováquia

Junto ao DAC 1904, que acumula quatro jogos de invencibilidade, o zagueiro brasileiro Mateus Brunetti, realiza boa campanha na temporada 24/25, atuando pela Nike Liga e Copa da Eslováquia.

Cria da base do São Paulo e com passagens por Portuguesa-SP e Figueirense-SC. Aos 24 anos, o defensor está em sua quarta temporada no futebol eslovaco.

Brunetti valoriza a sequência recente de quatro jogos de invencibilidade, onde acumulam três vitórias e apenas um empate.

“É um momento muito especial para nossa equipe. Como defensor, fico ainda mais contente por sofrermos poucos gols e conseguirmos resultados importantes”, afirmou Mateus, que também analisou o confronto que terão na próxima rodada contra o vice-líder:

“Temos um confronto direto pela frente contra o Zilina, em busca da vice-liderança da Nike Liga. Sabemos da concentração e foco que uma partida como essa exige. Estamos trabalhando para chegarmos fortes e conquistarmos os três pontos diante da nossa torcida”, complementou Brunetti.

Agenda DAC 1904

DAC 1904 e MSK Zilina se enfrentam no próximo domingo (06), às 13h, no horário de Brasília. O clube ocupa momentaneamente a terceira colocação do campeonato nacional, com 14 pontos de 24 disputados até o momento. O líder Slovan Bratislava, que venceu o DAC na última rodada, soma 21 – um a mais em relação ao Zilina, segundo lugar na competição.

