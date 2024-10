Evento em BH reúne Alexandre Mattos, ‘especialista em SAFs’ e dono de time meteórico de MG

Nesta quinta-feira (3), Belo Horizonte sediará o 2º “Fórum SAF”, um evento dedicado a debater os efeitos práticos da Lei da SAF no Brasil. A edição contará com grandes nomes, incluindo o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, e os empresários Vinícius Diniz e Maycon Pereira.

Ao longo do dia, aliás, o fórum discutirá diversos aspectos da SAF no Brasil. Além dos já citados, participarão Arthur Lídio, do Fortaleza, o CEO do Atlético, Bruno Muzzi, Diego Mello, das categorias de base do Botafogo, o empresário Fábio Mello, entre outros importantes nomes do futebol brasileiro.

Entre os destaques do evento estão o empresário Vinícius Diniz, especialista em SAFs, que já criou e vendeu dois clubes: Itabirito SAF e Athletic. Ele, assim, abordará o tema “Experiências exitosas de SAFs em clubes do interior”.

“É um prazer poder debater um tema tão relevante, do qual tenho profundo conhecimento. Será uma oportunidade para ampliar a discussão sobre SAFs no Brasil, especialmente em clubes do interior, promovendo instituições mais saudáveis”, destacou Diniz.

Maycon Pereira, proprietário da SAF do Itabirito, clube fundado em 2022, que rapidamente ascendeu à elite do futebol mineiro, também participará do mesmo painel.

“Vamos compartilhar experiências de SAFs de sucesso. O Itabirito é um exemplo claro: um clube jovem, que, com muito trabalho e seriedade, chegou a competir com os grandes. Seguiremos crescendo de maneira sustentável”, acrescentou Pereira.

O evento, afinal, ocorrerá das 8h às 18h30, em uma região nobre de Belo Horizonte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.