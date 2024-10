Comentarista do SporTV, Grafite sofre pedido de bloqueio dos bens

Comentarista do SporTV, Grafite sofre na Justiça uma cobrança relacionada a uma dívida com o Banco Safra. O ex-jogador tem pendência com a instituição financeira no valor de mais de meio milhão de reais. A informação é de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, o banco realizou um bloqueio monetário na conta de Grafite. Porém, encontrou apenas R$ 23,25 e tem sofrido para localizar os bens do ex-jogador. O fato surpreendeu a instituição financeira, que chamou atenção para os contratos em vigor do comentarista e os indícios de que ele estaria tentando esconder o seu real patrimônio para não pagar a dívida.

Devido à dificuldade encontrada até o momento, o banco solicitou judicialmente o bloqueio de imóveis em nome de Grafite. Além disso, também solicitou a retenção de quantias recebidas pelo ex-jogador como garoto propaganda. Ao todo, assim como das quantias que recebe como garoto propaganda. Até o momento, o valor devido gira em torno de R$540 mil. Também há um pedido do Safra para que o oficial realize novas tentativas junto a Grafite. A partir de agora, o comentarista pode ser citado tanto em seu endereço residencial quando no profissional, ou seja, os estúdios do Grupo Globo.