Liga Nacional de Basquete e Caixa renovam contrato por mais uma temporada

Em clima de Torneio de Abertura em Brasília, a Liga Nacional de Basquete (LNB) e a Caixa Econômica Federal renovaram na manhã desta quarta-feira (2/10) o contrato de naming rights do Novo Basquete Brasil. O acordo ocorre duas semanas depois de o banco estatal fechar patrocínio com o Comitê Olímpico do Brasil. A parceria ganhou o aditivo de um ano no evento realizado na sede da instituição financeira estatal, no Setor Bancário Sul, em Brasília. Além do NBB, o combo inclui a Copa Super 8 e o Jogo das Estrelas.

"É uma honra receber esse patrocínio e apoio da Caixa. Vamos em frente, uma nova temporada e que espero que seja de muito sucesso", discursou o presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Franco Montoro. "Por ocasião do Torneio de Abertura, que estamos promovendo em Brasília, temos presentes jogadores, técnicos e dirigentes das equipes da Liga, algo que é bastante significativo, porque eles fazem o espetáculo. Com o apoio da CAIXA, o nosso interesse é que o esporte se desenvolva para termos ainda mais praticantes."

O primeiro contrato entre a Liga e a Caixa foi firmado em 2016. De lá para cá, o vínculo entre o NBB e o banco se fortaleceu. "A sociedade precisa de imagens positivas, de bons exemplos, de bons nomes e de boas referências. A Caixa tem um vínculo com os esportes em diversas instâncias, através do repasse que fazemos, e com o basquete não é diferente. O NBB veio para causar uma transformação no segmento. Quanto maior a governança em organizações, maior vai ser a participação da Caixa em conjunto", afirmou o presidente Carlos Antônio vieira Fernandes.

O banco é o patrocinador do Torneio de Abertura do NBB em Brasília. O torneio teve os semifinnalistas definidos na noite de terça-feira. Classificado, o Brasília Basquete enfrentará o Vasco nesta quinta na semifinal. O outro duelo será entre Flamengo e Minas.

"A Caixa tem um conceito de esporte da base ao topo, temos essa condição de exercer esse papel. Nós precisamos de organizações que tenham responsabilidade e governança para podermos trabalhar em torno dela. O fato da Liga Nacional de Basquete estar conosco, é porque acreditamos nisso e na modalidade”, endossou Carlos Antônio Vieira Fernandes.