Santos recusa pedido do São Paulo para mandar partida na Vila

O Santos recusou um pedido do São Paulo para mandar o jogo contra o Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Viva Sorte. O presidente do clube Tricolor, Julio Casares, chegou a consultar Marcelo Teixeira sobre a possibilidade de usar a casa santista, mas a solicitação acabou rejeitada.

A informação foi dada primeiramente pelo site ”Diário do Peixe”. O motivo seria uma reciprocidade do São Paulo, que recusou a emprestar o Morumbis no decorrer de 2024. Na época, Santos queria jogar no estádio na semifinal do Campeonato Paulista, mas o Tricolor recusou o pedido. Assim, o Alvinegro Praiano acabou atuando na Neo Química Arena.

Além disso, o Santos procurou o São Paulo outras vezes, já que tinha a intenção de mandar mais jogos na capital paulista. Contudo, o Morumbis novamente não foi cedido.

Com um acordo para atuar em Brasília quando o Morumbis estiver indisponível, o São Paulo decidiu não negociar com o Santos em troca de possíveis créditos futuros para usar a Vila Belmiro. A diretoria do Tricolor, aliás, disse que as recusas anteriores aconteceram apenas para preservação do gramado.

Santos e São Paulo já fizeram um acordo parecido recentemente. No ano passado, o Tricolor utilizou a Vila para enfrentar o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Já na atual temporada, o Peixe encarou o São Bernardo, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Nesta ocasião, houve reciprocidade para ambas as equipes.

Sem ajuda do Santos, São Paulo procura outro estádio

O jogo contra o Vasco terá que acontecer em outro estádio, devido aos shows do cantor Bruno Mars, no Morumbis. Contudo, o Tricolor procura outro lugar que não seja o Mané Garrincha. O problema com Brasília é que o São Paulo teria que dividir a renda com o Cruz-Maltino. Assim, outros locais, como o Brinco de Ouro, em Campinas, e o Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, são as outras opções.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.