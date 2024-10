Campeões da Copa do Brasil pelo Vasco falam sobre possibilidade de título

Eder Luis puxa o 'trem bala da Colina' em gol do título do Vasco - (crédito: Foto: Divulgação/Vasco)

Campeão da Copa do Brasil em 2011, o Vasco quer repetir a dose em 2024. E os autores dos gols da conquista falaram sobre a partida de logo mais nesta quarta-feira (2), contra o Atlético-MG, pela semifinal da competição.

Alecsandro e Eder Luis são os jogadores em questão – ambos já encerraram a carreira, aliás. O primeiro não só venceu a Copa do Brasil, como foi o artilheiro, com cinco gols. Já o segundo teve papel fundamental na conquista. Afinal, no jogo do título ele colaborou com um gol e uma assistência. Veja, então, o que os campeões de 2011 falaram sobre a atual campanha e o momento do Vasco.

LEIA MAIS: Coutinho reencontra o Galo e busca primeira vitória desde que retornou ao Vasco

Eder Luis comenta chances do Vasco

Sobre o jogo de logo mais, Eder Luis vê leve favoritismo para o Atlético-MG, clube que o revelou, inclusive. Mas, para ele, o Vasco é um time que ‘luta muito’.

“Todo mundo vai falar que o Atlético é favorito, se for pensar nas contratações, é um clube mais estabilizado. O Vasco melhorou com o Pedrinho, é uma pessoa muito séria, coerente com o que tem que ser feito, conhece bem o futebol, não está ali só por ser ídolo. Torço para que ele ganhe esse campeonato para que as coisas fluam mais facilmente. E o Vasco tem me surpreendido porque tem valorizado até as derrotas, é um time que não entrega fácil, luta muito, ganhar do Vasco é muito difícil. Por isso não acho que o favoritismo do Atlético é tanto”, avaliou em entrevista ao portal “ge”.

Perguntado sobre para quem iria sua torcida, Eder Luis puxou a sardinha para o lado vascaíno. Mesmo sendo revelado pelo Galo, o jogador vê identificação maior com a Cruz de Malta.

“Por ter jogado sete anos no Vasco, o Atlético que me perdoe, hoje minha torcida é mais para o Vasco. Não diminui meu carinho pelo Atlético. Mas, se pesar, o Atlético teve muitos ídolos depois que eu saí. No Vasco não, eu marquei com um título que a torcida tanto esperava. Acredito que sou mais ídolo no Vasco, então minha torcida é para eles”, determinou.

Alecsandro elogia Vegetti

Já ‘Alecgol’ cravou seu nome na história ao marcar gol nas duas partidas da final. Na ida, em São Januário, o Vasco venceu o Coritiba por 1 a 0 com gol de cabeça do camisa 9. Na volta, ele abriu o marcador na derrota por 3 a 2 – na época ainda havia regra do gol marcado fora de casa, que serviu de critério de desempate para o Cruz-Maltino ficar com a taça.

“Um gigante como o Vasco não pode ficar esse tempo todo sem ganhar um título. Já se passaram mais de 13 anos. É importante ser campeão, justamente por esse momento que o clube vem vivendo, depois da saída da 777 Partners. Com Pedrinho, Felipe e Eduardo Cassiano a rota parece estar sendo bem traçada. O título viria em boa hora”, avaliou em entrevista a “O Dia”.

De centroavante para centroavante, Alecsandro aproveitou para elogiar Pablo Vegetti. O argentino tem seis gols (um a mais que Alecsandro em 2011) e é o artilheiro da atual Copa do Brasil.

“Ele é um grande jogador. Gosto do estilo dele de jogar, vem fazendo seu papel como centroavante e representando bem o clube. Está de parabéns”, disse o ex-camisa 9.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.