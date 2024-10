Copa do Brasil: Fred Bruno fará estreia em pré-jogo na Globo nesta quarta-feira

Há quase dois meses, no dia 26 de agosto, Fred Bruno passou a integrar oficialmente o time esportivo da Globo. Uma experiência que mesmo recente já surpreendeu positivamente e superou as expectativas do jornalista. O influencer, aliás, fará sua estreia em pré-jogo na programação nesta quarta-feira (2) para falar de Atlético-MG e Vasco, válido pela semifinal da Copa do Brasil.

Questionado sobre a experiência na Globo, Fred disse que superou as expectativas em relação principalmente ao grupo de trabalho. O jornalista também vibrou com as oportunidades que estão aparecendo e com o retorno do público neste início de trajetória pela emissora.

“Muito legal. Juro que não estou falando para fazer média, mas muito surreal. Imaginei que seria ‘daora’ demais, mas está sendo muito mais legal. Todo mundo prestativo no trabalho, uma qualidade impressionante de produção, edição e tudo. Está todo mundo querendo fazer que a parada aconteça, sabe? Inclusive, estarei ao vivo no pré-jogo de Atlético-MG e Vasco, começa às 17h30, no SporTV e vai ser meu primeiro pré-jogo. Estou muito, muito animado. Bom saber que o chefe está me dando ritmo de jogo (risos)”, respondeu Fred.

Contrato com a Globo

Fred Bruno compartilhou a novidade com seus mais de 12 milhões de seguidores no dia 26 de agosto através de um vídeo emocionante com os pais. O influencer e jornalista confessou à época que atuar pela equipe de esportes da Globo sempre esteve entre seus sonhos de vida – depois da tentativa frustrada como jogador.

“Não vou negar que o objetivo sempre foi estar aqui no Grupo Globo, no SporTV. Tentei ser jogador, mas a bola não deixou por termos técnicos e físicos (risos). Eu entendi e queria muito estar dentro do campo, dos clubes, dos estádios, dos maiores eventos esportivos de alguma forma. Entrei na faculdade de Jornalismo e o objetivo sempre foi chegar aqui”, e concluiu:

“Felizmente veio o YouTube e deu uma atravessada nessa história, uma acelerada muito grande. Se não fosse o que vivi no Desimpedidos, jamais estaria aqui. Tanto em termos de reconhecimento quanto de preparação profissional”.

Estreia de Fred

Apesar de já ter participado do ‘Tá na Área’, ‘Troca de passes’ e ‘Super sábado’, todos do SporTV, Fred fará sua estreia em pré-jogo nesta quarta-feira (2). O jornalista estará ao vivo a partir das 17h30 para trazer mais do clima e das novidades do duelo entre Atlético-MG e Vasco, na Arena MRV, pela semifinal da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h15.

Fred participará ao vivo do aquecimento do SporTV diretamente de Belo Horizonte, nos arredores e na Arena MRV. A volta entre as equipes acontecerá em São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro.

