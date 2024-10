Palmeiras terá ‘reforços’, e Zé Rafael projeta duelo contra o Bragantino

O Palmeiras terá novidades para enfrentar o Bragantino no próximo sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no Abi Nabi Chedid, em Bragança Paulista. Nesta quarta-feira (2), Abel Ferreira realizou atividades táticas de olho no jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador sabe que poderá contar com os retornos de Zé Rafael e Richard Ríos, que estavam suspensos contra o Atlético-MG. O volante brasileiro esteve ausente após ser suspenso por briga no clássico contra o São Paulo, em agosto, e disse estar pronto para auxiliar o Verdão na reta final da temporada.

“Para mim, apesar de ruim ficar fora, foi um período positivo, pois não estava desempenhando meu melhor. Pude me preparar bem e tratar de um problema crônico na coluna. Esse tempo foi útil para que eu pudesse me preparar, fortalecer, aprimorar a parte física, tirar a dor. Foi muito produtivo e é importante demais voltar, ver que o nosso time está confiante no campeonato, disputando mais uma vez a ponta da tabela. Esses próximos meses vão ser decisivos e é importante estarmos todos prontos e preparados porque a equipe vai precisar novamente de todo mundo”, declarou Zé Rafael.

Abel pode ter mais reforços para sábado

Outros quatro jogadores estão em recuperação de lesão e podem ser os “reforços” de Abel Ferreira para a partida contra o Massa Bruta.

O goleiro Marcelo Lomba, os laterais-direitos Marcos Rocha e Mayke, e o atacante Estêvão estão em transição entre a parte física e técnica. Eles estão em reta final de recuperação de suas respectivas lesões. Eles foram a campo nesta quarta-feira e participaram de uma parte do treino com os demais atletas do plantel.

Estêvão não deve ser relacionado para enfrentar o Bragantino, sendo preparado para atuar após a Data Fifa. No entanto, os demais treinos da semana (quinta e sexta) serão cruciais para a decisão de aproveitá-lo no jogo de sábado, pois ele participou das atividades de terça e desta quarta. Afinal, ele está fora há duas rodadas por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Quem não será problema é o goleiro Wewerton, que não teve lesão constatada na mão após choque com Deyverson, do Atlético-MG. Dessa maneira, participou do treino do Palmeiras de forma integral.

Assim, Abel Ferreira deve mandar a campo a seguinte equipe: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Zé Rafael elogia competitividade do elenco do Palmeiras

Zé Rafael soma 307 partidas pelo Palmeiras, com 27 assistências e 25 gols. Para o volante, um dos segredos da equipe atual é a competitividade interna.

“Isso vem ao longo dos anos, é uma característica da nossa equipe. Um elenco com boas opções aumenta ainda mais a qualidade da competição interna e gera uma condição melhor de preparação para que a gente possa jogar de maneira competitiva e eficiente. Os treinamentos são a preparação para o jogo e todos estão se preparando da melhor forma, competindo como tem de ser. Isso nos permite jogar em alto nível”.

O jogador projetou, ainda, o duelo contra o Bragantino no próximo sábado.

“O Bragantino é uma equipe sempre bem montada, com jogadores jovens e de qualidade. Mais uma vez, acredito que será um jogo difícil, intenso, pela qualidade da equipe deles. Apesar de não estarem na melhor fase, vão se esforçar e dar o melhor porque também é uma vitrine jogar contra o Palmeiras, todos querem mostrar o seu melhor. Vamos ter um jogo competitivo, disputado, mas estamos nos preparando bem durante esses dias para ir a Bragança e fazer uma grande partida”, encerrou.

