Vitor Reis, do Palmeiras, entra na mira de gigantes da Europa

O Palmeiras pode ter outro jovem jogador deixando o clube em breve para atuar na Europa. Primeiro, Endrick foi para o Real Madrid. Depois, Estevão – que ainda está no Verdão, mas foi vendido para o Chelsea. Agora, o zagueiro Vitor Reis entrou na mira de clubes da Europa e pode, inclusive, atuar com um dos dois.

De acordo com o site “The Athletic”, além de Real Madrid e Chelsea, Barcelona, Arsenal e Liverpool também estariam interessados em contar com o jogador. Dessa forma, o clube merengue e o Arsenal já teriam, inclusive, feito uma consulta com o Verdão sobre a disponibilidade do zagueiro. Porém, a diretoria pretende que, assim como Estevão, o atleta esteja na equipe até depois do Mundial de Clubes de 2025.

Inclusive, Vitor Reis renovou recentemente seu contrato com o Verdão. Antes, era até fevereiro de 2027, e agora, o novo vínculo vai até dezembro de 2028. Além disso, a cláusula de rescisão chega a 100 milhões de euros.

O zagueiro estreou pela equipe principal nesta temporada, no entanto, conquistou dois Campeonatos Brasileiros sub-17 e duas Copas do Brasil sub-17, além de torneios estaduais pelo Verdão. Vitor Reis, por sua vez, já teve 13 convocações para a Seleção Brasileira de base e chegou a ser capitão no Mundial sub-17 na última temporada.

