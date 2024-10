Flamengo define substituto para Filipe Luís no comando da base

O Flamengo já definiu um substituto para Filipe Luís no comando do sub-20. Cleber dos Santos, que já foi treinador de várias categorias no clube, agora vai comandar o sub-20. Sandro Gomes, que também já trabalhou no clube, mas como scout, será seu auxiliar.

“Pra mim é uma grande honra voltar ao Flamengo. O clube no qual eu fui formado, onde aprendi realmente o que é honrar o manto sagrado. Pude participar aqui como treinador de todas as categorias de base e auxiliar técnico da categoria profissional. Trabalhei aqui no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, e tivemos a felicidade de conquistar títulos em todas essas categorias. Pude realmente mostrar o que é o DNA Flamengo. Uma equipe com bastante agressividade, focada no jogo ofensivo, jogo de ataque, pra que nós possamos formar jogadores realmente com essa filosofia” disse Cleber.

O novo treinador já ficou à frente das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Flamengo. Além disso, já comandou a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição da base no Brasil. Depois, passou pelo Audax e foi técnico do sub-20 e auxiliar do profissional entre 2007 e 2010, quando trabalhou também no Grêmio Osasco.

Em dezembro de 2016, voltou ao Flamengo como auxiliar de Zé Ricardo no futebol profissional. Depois dessa passagem, que teve fim em agosto de 2017, Cleber acompanhou, portanto, Zé na maioria dos trabalhos do treinador.

