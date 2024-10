Fluminense busca empate contra o Sport no Brasileirão de Aspirantes

Técnico Rômulo Rodriguez, do, Fluminense; time ficou no 2 a 2 com o Sport - (crédito: Foto: Mailson Santana/FFC)

O Fluminense empatou em 2 a 2 com o Sport, nesta quarta-feira (2), na Arena Pernambuco, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão de Aspirantes. O Tricolor saiu na frente com gol de João Neto. Após levar a virada (gols de Rafinha e Micael), Justen empatou de cabeça aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Fluminense chegou, então, aos quatro pontos no Grupo A da competição. A equipe comandada pelo técnico Rômulo Rodríguez volta a campo na próxima quarta-feira (9), quando recebe o Vasco, às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Já o Sport, afinal, é o terceiro da chave, com dois pontos em duas rodadas.

LEIA MAIS: Fluminense tenta manter escrita diante do Cruzeiro no Maracanã

Aos 42 minutos de jogo, saiu o primeiro gol do Fluminense. Luis Fernando apertou o zagueiro adversário e a bola sobrou para João Neto, que tocou na saída do goleiro para fazer, assim, 1 a 0 para os visitantes. O Sport voltou para a segunda etapa pressionando o Fluminense em busca do empate. E, depois de cabecear uma bola no travessão, conseguiu dois gols na sequência, com Rafinha e Micael, aos 8 e 11 minutos, respectivamente.

Na última tentativa do Fluminense, aos 44 minutos, Leo Jance fez boa jogada pela direita e sofreu falta. Na cobrança, Isac Martins cruzou na área e Justen empatou de cabeça, dando números finais à partida na Arena Pernambuco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.