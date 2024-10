Aposentado, ídolo do Atlético admite possibilidade de voltar a jogar futebol

O ex-jogador Diego Tardelli admitiu a possibilidade de voltar a jogar futebol. Ele, que atualmente está aposentado, ressaltou que tem visto movimento de jogadores como Patric e Jô, que assinaram com o Itabirito e vão disputar o Campeonato Mineiro. E garantiu que pode fazer movimento parecido.

“A princípio, sim (aposentei). Quem sabe, né, tem uma surpresa no ano que vem, em janeiro, no Campeonato Mineiro. Não, sei, mas a princípio, estou aposentado. Eu vi o Jô e o Patric (jogando pelo Itabirito). Tudo parceiro. Por enquanto, estou aposentado, curtindo a família, viajando”, disse em entrevista à jornalista Yara Fontoni.

Diego Tardelli é um dos grandes nomes na história do Atlético. Ele passou pelo clube alvinegro em três oportunidades: a primeira em 2009, depois em 2013 e 2014. Ele conquistou títulos estaduais, mas as principais taças foram a Copa Libertadores 2013 e a Copa do Brasil em 2014.

Tardelli surgiu bem no São Paulo. Ele conquistou a Copa Libertadores em 2005 e o Campeonato Brasileiro de 2007. Foi emprestado depois ao Betis e PSV-HOL.

Em 2008, em baixa no Tricolor, foi emprestado para o Flamengo e depois foi contratado pelo Atlético, onde se tornou ídolo da massa atleticana.

