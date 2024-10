São Paulo define estádio para jogo contra o Vasco

O São Paulo já definiu o estádio que vai jogar contra o Vasco pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista acertou o mando do jogo de quarta-feira (16/10) para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O Tricolor, afinal, não vai ter o Morumbis à disposição por causa dos shows do cantor Bruno Mars. A última apresentação será no dia 13, mas não há tempo viável para aprontar o estádio.

O São Paulo mandou o clássico contra o Corinthians em Brasília antes, joga contra o Vasco em Campinas e, depois, terá o estádio à disposição contra o Athletico-PR, no dia 13 de novembro.

O clube de Morumbi ainda tentou com o Santos em mandar a partida na Vila Belmiro. Contudo, a diretoria do Peixe recusou o pedido. O presidente do clube Tricolor, Julio Casares, chegou a consultar Marcelo Teixeira sobre a possibilidade de usar a casa santista.

O clube, aliás, optou por trocar o gramado do Morumbis e serão necessários cerca de dez dias após a desmontagem do palco para que a superfície esteja pronta para receber jogos. O São Paulo vai faturar no mínimo R$ 12 milhões com as apresentações.

