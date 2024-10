Após novo olhar para a as categorias de formação, Fortaleza celebra quatro títulos na base em 2024

Na última segunda-feira (30), o Fortaleza alcançou mais uma conquista nas categorias de base em 2024, ao sagrar-se decacampeão cearense sub-20, após vencer o Ceará por 3 a 2, no estádio Presidente Vargas. O título soma-se às conquistas do Campeonato Cearense sub-17 e da Copa Manjadinho, no sub-11 e no sub-14. Ao longo da atual temporada, outro marco significativo alcançado foi a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, após eliminar na fase anterior o Flamengo – atual campeão mundial na categoria. Tais resultados são celebrados como consequência de um novo olhar para a base estabelecido no clube nos últimos anos, desde a formação dos atletas à integração com a equipe principal, e que já vem rendendo bons frutos inclusive no profissional.

“Eu sei que é chover no molhado falar isso, mas a base é o futuro de um clube de futebol, e o Fortaleza tem buscado equilibrar esse crescimento em todos os setores, sejam eles administrativos, esportivos, estruturais e de imagem. Temos investido em estrutura física, com participação em mais competições, com desenvolvimento e formação de jogadores, e a aquisição de alguns atletas com perfil para o elenco profissional. Os resultados estão vindo a nível de excelência, e essas conquistas são a prova que a gente está no caminho certo na nossa formação”, afirma o CEO Marcelo Paz.

Neste ano, alguns dos destaques do time principal, por exemplo, já são parte desta nova metodologia, a exemplo do volante Hércules, escolhido a dedo para compor o elenco ainda nas categorias de base, até tornar-se um dos destaques do meio campo da equipe profissional e viver expectativa por convocação à seleção brasileira neste ano. Casos semelhantes são do venezuelano Kervin Andrade, atacante de 19 anos contratado para a base em julho de 2023, e que após atuações pelo time profissional já foi inclusive convocado para a seleção principal; além do meia Kauan, que é presença constante na equipe de cima.

O projeto do Fortaleza para as categorias de base é parte do desenvolvimento de um planejamento que engloba quatro pilares principais: a prospecção de atletas e análise de mercado, a qualificação do quadro de funcionários para melhor aplicação da metodologia, o ganho de minutagem dos jovens garotos em competições de alto nível e o desenvolvimento de um trabalho alinhado junto à equipe profissional.

“A base tem, hoje, uma metodologia própria, que vem desde o futsal até a categoria sub-20. O próximo passo será participar de competições a nível internacional e, aliado a isso, vem um planejamento em conjunto com o departamento profissional. Hoje a gente não considera a nossa categoria como sub-20, mas uma categoria de transição. Inclusive o Léo, que é o treinador do sub-20, é um dos auxiliares no profissional”, explica o gerente das categorias de base do Fortaleza, Erisson Matias.

“Nós temos uma reestruturação de metodologia. Traçar qual o perfil de jogador que o profissional precisa, desde o ponta sem a bola, da marcação e criação dos volantes, de zagueiros que saibam construir, ou um camisa nove de movimentação. Fica claro para a base o perfil de atleta que o Fortaleza quer, e esse é o primeiro passo. O segundo é criar uma coordenação clara entre as categorias para não haver diferentes formas de pensar. Buscamos fazer a uniformização de ideologia, pensando no profissional e visando essa transição de faixas etárias de uma maneira equilibrada, para que o atleta possa bater na categoria sub-17 e ali já começar a fazer a transição para o time principal”, complementa Alex Santiago, presidente do Fortaleza.

Metodologia

A nova metodologia foi adotada após os resultados alcançados nos últimos anos pela equipe profissional do clube, que agora volta às atenções cada vez mais para a estruturação das categorias de formação. É o que destaca o diretor das categorias de base do clube, Irlando Gomes: “A semente tinha sido plantada, a árvore foi adubada, regada, e estava crescendo. E agora chegou a hora de colher os frutos. Esse é o resultado de muito trabalho de pessoas competentes, desde o nosso senhor Marcelo Paz, ao nosso presidente Alex Santiago e todo o corpo diretor da SAF e associação, que acreditaram no trabalho e o bancaram”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.