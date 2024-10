Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Após três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense retornou à zona de rebaixamento e tentará nesta quinta-feira (3), sair da lista dos quatro últimos. Assim, o Tricolor mede forças com o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada. A Raposa tenta quebrar o jejum de 12 anos sem vencer o adversário no Rio de Janeiro, 16 no Maracanã.

Dessa forma, o confronto marcará o reencontro do atual elenco com um velho conhecido. Afinal, o técnico Fernando Diniz, que conquistou a Libertadores de 2023 no comando da equipe carioca, agora está à frente da equipe celeste, que sonha com uma vaga na próxima edição do torneio continental.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (3) terá a transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.

Como chega o Fluminense

Em meio à turbulência de ter voltado à zona de rebaixamento, o técnico Mano Menezes precisa fazer a equipe reagir, como no início do trabalho. Nesse sentido, o técnico não poderá contar o atacante Germán Cano e Diogo Barbosa, ambos suspensos. Além disso, Thiago Silva, Marcelo e Ignácio são dúvidas para a partida desta quinta-feira (3), visto que se recuperam de problemas físicos.

No momento, o Tricolor soma 27 pontos e ocupa a 18ª rodada da competição nacional. No entanto, o time tem um jogo a menos que os principais adversários na briga contra o rebaixamento: Corinthians e Vitória. Assim, a atual diferença para essas equipes é de apenas um ponto.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz tem uma dúvida importante para o confronto. Trata-se de Matheus Pereira, que participou somente de uma parte do trabalho e segue como dúvida, por conta de um incômodo na coxa direita. Por outro lado, o volante Alessandro e os meias Felipe Morais e Cauan Baptistella, do sub-17, participaram da atividade. Caso a Raposa não tenha seu principal jogador, o comandante deve optar pela manutenção de Mateus Vital na equipe.

Na classificação, o Cabulosa tem 43 pontos, dois a menos que o Bahia, atual sexto colocado. Com a chegada de Diniz, o foco não é só o título da Sul-Americana, como garantir a vaga na próxima Libertadores, via Brasileirão. Afinal, a diferença para o G4 é de cinco pontos, pois o Flamengo soma 48.

FLUMINENSE x CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 03/10/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli (Lima) e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Mateus Vital (Matheus Pereira); Veron, Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (PR)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

