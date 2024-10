Criciúma x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

O Criciúma recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão na parte de baixo da tabela, e o confronto vale muito para fugir do Z4. O time de Santa Catarina está na 14ª posição, com 32 pontos, enquanto o Dragão amarga a lanterna do campeonato, somando apenas 21. Confira mais informações sobre o duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere, na TV fechada, a partir das 18h30.

Como chega o Criciúma

O Tigre não vive um bom momento, já que nos últimos cinco jogos, venceu apenas um e perdeu três. Em seu último confronto, perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e agora busca uma recuperação na tabela para se afastar da zona de rebaixamento, que está a quatro pontos de distância.

Para a partida, o técnico Cláudio Tencati poderá contar com o retorno do volante Ronald, que estava suspenso na rodada anterior. Porém, ganhou uma baixa no elenco, já que o atacante Arthur Caike recebeu o terceiro amarelo contra o Bahia e não poderá entrar em campo. O lateral-esquerdo Miguel Trauco está em transição física e também não deve ser opção.

Como chega o Atlético-GO

Amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro, o Dragão respirou ao vencer o Fluminense em casa, por 1 a 0, na última rodada, após três derrotas consecutivas. O Rubro-Negro Goiano quer seguir no caminho das vitórias para continuar respirando na competição.

Para o desafio fora de casa, o técnico Umberto Louzer ainda não contará com Guilherme Romão, pois o lateral segue suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Suspenso, o goleiro Ronald também é outro desfalque.

CRICIÚMA X ATLÉTICO-GO

Brasileirão 2024 – 29ª rodada

Data e horário: 03/10/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse – Criciúma, Santa Catarina

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus; Bolasie e Allano. Técnico: Claudio Tencati

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney e Baralhas; Lacava (Campbell), Hurtado e Janderson (Luiz Fernando). Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

