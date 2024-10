Destaque em vitória do Atlético, Arana comemora vantagem, mas frisa: ‘Nada ganho’

Guilherme Arana vibra pela vitória do Atlético na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Destaque da vitória do Atlético sobre o Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Guilherme Arana comemorou a vantagem do Galo, mas destacou que não tem nada ganho. Além disso, o lateral-direito revelou que sentiu o adutor da coxa, mas tranquilizou a torcida atleticana.

“Foi um bonito gol no momento delicado da partida. Eu senti um pouco meu adutor, um pouco pesado, então tem hora que você tem que ser inteligente, não dá pra forçar. O torcedor pode ficar tranquilo que não é nada grave. Ainda nos faltam 90 minutos, uma semifinal com o adversário com uma camisa gigante que também é a do Vasco. Então, tem nada a ganho ainda. Claro que a gente tem que agradecer pela vitória, ficar feliz pela vitória, mas a classificação ainda não está garantida”, disse.

Arana, aliás, entrou em campo praticamente como um meia no momento ofensivo. Quando o Galo não tinha a bola, o atleta fechada pela esquerda, mas na segunda linha de marcação. O responsável pela lateral esquerda foi Rubens, que curiosamente atuava como meia nas categorias de base. Ambos fizeram uma ‘dobradinha’ por aquele lado e renderam bons frutos ao Atlético.

Agora, Guilherme Arana chegou a cinco gols e nove assistências em 42 jogos na temporada. Com as boas atuações, ele tem sido convocado frequentemente pelo técnico Dorival Júnior, que tem o escalado como titular da Seleção Brasileira na lateral-esquerda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.