Coutinho vê Vasco vivo no ‘caldeirão’ e tranquiliza sobre lesão

O Vasco perdeu de virada a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil para o Atlético, na Arena MRV, nesta noite de quarta-feira. Após o jogo, Philippe Coutinho, que marcou o único gol do Cruz-Maltino, vê o clube vivo na busca pela decisão. Além disso, ele ainda tranquilizou os torcedores após pedir para sair no segundo tempo.

“A gente queria ganhar o jogo, obviamente. Mas estamos vivos no jogo, agora a gente decide em casa. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando, como sempre fez em todos os momentos. E vai ser uma grande decisão. Então a gente decide em casa, lá no Caldeirão. E é isso, a gente fez um grande jogo. Alguns momentos eles dominaram um pouco mais. No final do jogo a gente teve algumas oportunidades. E é isso, ficou para o segundo jogo. Temos mais 90 minutos agora para dar o máximo e conseguir essa classificação”, disse o jogador.

Coutinho, aliás, saiu aos 20 minutos da segunda etapa depois de pedir a alteração ao técnico Rafael Paiva. Ele saiu com dores, mas tranquilizou os torcedores do Vasco em entrevista após a partida.

“Voltei a sentir um pouco de câimbra. (Mas) não foi nada de mais. Mas agora o importante é a gente trabalhar bem, a gente vai ter muitos dias até o jogo da decisão contra eles. Então a gente precisa se preparar ao máximo pra gente fazer um grande jogo lá dentro de casa”, afirmou.

Como fica?

A partida de volta será em São Januário, até então no dia 19, às 18h30. Quem avançar pega o vencedor de Flamengo e Corinthians, que disputam a outra semifinal. O Galo vai com vantagem do empate para o Rio de Janeiro. Vtória vascaína por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

