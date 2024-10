Milito vê vitória merecida do Atlético e pede ‘jogo extraordinário’ em volta da Copa do Brasil

Gabriel Milito vê vitória merecida do Atlético sobre o Vasco, nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O treinador argentino tem sonho em chegar à grande decisão da competição, mas para isso pediu jogo extraordinário no Rio de Janeiro.

“Nós temos um grande sonho que é poder chegar na final. Para que isso aconteça, vamos ter que fazer um jogo extraordinário no Rio de Janeiro. Os jogadores sabem disso e nós iremos tentar. Agora, se não acontecer, temos que ter orgulho de tudo aquilo que fizemos”, afirmou o argentino.

O argentino, porém, lamentou as chances desperdiçadas pelo Atlético no jogo da ida na Arena MRV. Segundo o treinador, a equipe criou situações para construir uma melhor vantagem para o jogo da volta.

“Vencemos de forma merecida, mas tivemos chances de marcar mais gols. Foram algumas situações de perigo, por mérito dessa postura do time de pressionar, atacar e incomodar um adversário que tem um bom trabalho”, avaliou.

Milito também valorizou o esforço dos jogadores, que têm enfrentado uma maratona nesta temporada, já que o Atlético também está vivo na Copa Libertadores.

“A equipe, de maneira geral, creio que fez um primeiro jogo de semifinal, com tudo que isso significa, a dificuldade que é, com a quantidade de jogos que tem, com os jogadores lesionados, aqueles que não podem jogar. O time está fazendo um esforço extraordinário, digno de valorizar. Não sabemos que o vai acontecer no Rio de Janeiro, mas tenho certeza que darão tudo, como fizeram hoje”, elogiou.

A partida de volta será em São Januário, até então no dia 19, às 18h30. Quem avançar pega o vencedor de Flamengo e Corinthians, que disputam a outra semifinal. O Galo vai com vantagem do empate para o Rio de Janeiro. Vtória vascaína por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Outros trechos da coletiva de Milito

Nova função de Arana: “Temos que organizar a equipe com todas as opções que temos. Achei que o melhor para iniciar o jogo hoje era que Arana defendesse por fora e atacasse por dentro, e que Rubens defendesse como lateral, mas atacasse como extremo, para ter essa profundidade, como faz Scarpa pelo lado direito. Paulinho próximo do Hulk, porque se entendem muito bem.”

Placar justo: “Primeiro que vencemos merecidamente. Creio que tivemos situações para marcar mais um gol. Tivemos sensações de perigo que depois não aconteceram nada. Nossa ideia era marcar um gol mais, se possível mais gols. Por isso a equipe teve a postura de tentar pressionar, atacar, incomodar uma equipe muito bem trabalhada, com jogadores de muita qualidade”.

Experiência no futebol brasileiro: “Tem sido uma experiência maravilhosa para mim e toda a comissão técnica, mesmo com tantos jogos e pouco tempo de treinamento. Não é nada fácil chegar à semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. Isso é mérito dos jogadores. Quando cheguei (no Galo), sonhava com isso. Agora, só queria ter um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.