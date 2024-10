Destaque em campo, Hugo vê Corinthians vivo na Copa do Brasil e elogia Flamengo

O Corinthians saiu vivo da disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Afinal, deve muito à grande atuação do goleiro Hugo Souza, que evitou um placar elástico no Maracanã, no primeiro jogo, nesta quarta-feira (2).

Aliás, ao final da partida, o goleiro do Timão falou sobre o confronto e a dificuldade de enfrentar o Flamengo, seu ex-clube.

“A gente está vivo, muito vivo, principalmente por decidir em casa. Demos uma aula de resiliência. O Flamengo é muito forte, ainda mais jogando aqui. Sofremos e fomos resilientes. Fiz algumas defesas, mas estou aqui para isso. Agora, decidiremos em casa e, se Deus quiser, buscaremos a classificação”, disse Hugo na saída de campo após o jogo.

Corinthians decide em Itaquera

Para garantir a vaga na final da Copa do Brasil, o Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença em Itaquera. O jogo da volta está marcado para o dia 20. Em caso de triunfo por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro resultado favorece o Flamengo.

